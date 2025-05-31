Новий закон у Швеції дозволяє малим виробникам продавати алкоголь напряму

Про це повідомляє агенція Reuters.

З 1 червня 2025 року в Швеції вступає в силу новий закон, який дозволяє малим виробникам алкоголю реалізовувати свою продукцію безпосередньо відвідувачам на території виробництв. Це перше значне послаблення державної монополії на продаж алкоголю за останнє століття.

Закон буде діяти на експериментальній основі протягом шести років, після чого уряд проведе аналіз його впливу на здоров’я населення та економіку країни. Згідно з новими правилами, продаж алкоголю можливий лише за певних умов:

Обов’язкова екскурсія або дегустація, за яку відвідувачі повинні сплатити.

Інформування про ризики вживання алкоголю на початку заходу.

Обмеження обсягів продажу: дистилерії можуть продавати до 0,7 літра на особу, а пивоварні та виноробні – до 3 літрів.

Час продажу обмежено з 10:00 до 20:00 у дні роботи державної мережі Systembolaget.

Уряд Швеції наголошує, що ці зміни спрямовані на підтримку малого бізнесу та розвиток туристичної галузі, при цьому зберігаючи основні принципи захисту здоров’я населення. Очікується, що річний приріст продажів алкоголю складе близько 200 тисяч літрів, що є менше ніж 1% від загального обсягу продажів через Systembolaget.

Проте реформа викликала занепокоєння серед прихильників суворого контролю за алкоголем. Деякі експерти висловлюють побоювання, що навіть незначне послаблення може призвести до зростання споживання та соціальних проблем.

Крім того, існує ризик, що Європейська комісія може переглянути виняток, який дозволяє Швеції зберігати монополію на продаж алкоголю, що може призвести до її скасування.