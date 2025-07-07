Швеція виділяє 20 млн крон для підтримки МАГАТЕ в Україні у 2025 році

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Швеції

Уряд Швеції оголосив про виділення 20 мільйонів шведських крон, що еквівалентно понад 2,1 мільйона доларів США, для підтримки місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у сфері ядерної безпеки в Україні в 2025 році. Це рішення було оприлюднене в пресрелізі на офіційному сайті шведського уряду.

Марія Мальмер-Стенергард, голова шведського Міністерства закордонних справ, акцентувала увагу на важливості діяльності МАГАТЕ для забезпечення безпеки українських атомних електростанцій. Вона зазначила, що саме тому уряд Швеції вирішив надати додаткову фінансову підтримку, щоб забезпечити постійну присутність агентства на ядерних об’єктах України.

Основна частина виділених коштів буде спрямована на забезпечення роботи експертів МАГАТЕ на українських атомних електростанціях, а також у зоні Чорнобильської атомної електростанції.

“Ця підтримка допомагає зменшити ризик збройних нападів, надавати професійні консультації з питань ядерної безпеки та захисту від ядерних наслідків, а також забезпечувати надання неупередженої та незалежної інформації для міжнародної спільноти.” – Марія Мальмер-Стенергард

У пресрелізі також підкреслюється, що технічна підтримка місії МАГАТЕ в Україні в сфері ядерної безпеки та захисту ядерних ресурсів становить близько 75 мільйонів євро на рік.