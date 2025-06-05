Швеція стала співголовою Коаліції з радіоелектронної боротьби на підтримку України

Як повідомляє Twitter-акаунт Поля Йонсона
Швеція оголосила про своє приєднання до Коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ) та, за запрошенням Німеччини, стане співголовою цієї ініціативи. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон поділився цією новиною у соціальній мережі Х після засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 4 червня.
Пол Йонсон зазначив, що Швеція прагне внести свій вклад, використовуючи свої знання та досвід у сфері радіоелектронної боротьби.
Співпраця в рамках коаліції зосередиться на закупівлі необхідного обладнання для РЕБ, навчанні військових та обговоренні політичних аспектів.
“Разом ми будемо боротися з російською радіоелектронною війною. Нам є чому повчитися один в одного, а особливо в українського досвіду з поля бою.”
Варто зазначити, що 11 квітня 2025 року під час попереднього засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” була створена нова коаліція під назвою “Радіоелектронна боротьба”.
Цю ініціативу започаткувала Німеччина у співпраці з дев’ятьма партнерами, щоб зміцнити обороноздатність України. Основними цілями є покращення комунікації в Силах оборони України, підвищення ефективності розвідки та перешкоджання комунікаціям російських військ.
Крім того, коаліція має на меті протидію безпілотникам та підвищення ефективності роботи систем озброєння.
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