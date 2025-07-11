Швеція співзасновник Коаліції науки та інновацій в Україні на URC 2025

Про це йдеться на сайті уряду Швеції

11 липня, під час Конференції з питань відновлення України, що проходила у Римі, була оголошена нова ініціатива – Коаліція з питань науки, досліджень та інновацій в Україні. Швеція стала одним із співзасновників цієї коаліції, про що повідомляється на офіційному сайті уряду Швеції.

“Шведський уряд працює над тим, щоб Україна була сильною сьогодні, завтра та на шляху до майбутнього членства в ЄС. На Конференції з відновлення України я з гордістю представляю Швецію як одну з країн, яка підтримує ініціативу щодо зміцнення дослідницької співпраці між ЄС та Україною. Це не лише інвестиція у відбудову України, а й в інноваційний потенціал Європи на довгий час уперед.” – Джессіка Розенкранц, міністр у справах ЄС Швеції

Коаліція має на меті сприяти реконструкції та модернізації науково-дослідницької екосистеми в Україні. Вона також передбачає підтримку українських вчених і винахідників через спільні дослідницькі проєкти, а також інтеграцію України до європейського дослідницького простору.

“Швеція рішуче підтримує Україну та українців. Підтримка українських вчених є чітким сигналом нашої непохитної підтримки. Дослідницька співпраця з ЄС буде посилена за участю України.” – Лотта Екгольм, міністр з питань освіти Швеції

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходить 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.