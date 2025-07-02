Швеція виділяє понад 590 млн гривень на кібербезпеку України

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації

Швеція оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні, що перевищує 590 мільйонів гривень, з метою зміцнення кібербезпеки. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Ці кошти надаються в рамках Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, що координує підтримку від 11 країн-партнерів для підвищення кіберстійкості України.

Фінансування буде спрямовано на модернізацію ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів, а також на навчання працівників ключових державних установ.

У міністерстві підкреслили, що у 2024 році Україна зазнала понад 2 тисячі кібератак на публічний сектор і державні установи. Завдяки підтримці Sida вдасться реалізувати проєкти, які забезпечать безперебійну роботу цифрової держави та доступ українців до онлайн-сервісів у будь-яких умовах.

Фінансування буде надходити через Estonian Centre for International Development (ESTDEV) – урядовий фонд Естонії, відповідальний за реалізацію проєктів міжнародного розвитку та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року Франція та Канада домовилися про спільну допомогу Україні в протистоянні російській агресії в кіберпросторі, а також про сприяння управлінню міжнародними кризами та конфліктами, зокрема в кібернетичній сфері.

Талліннський механізм для кібердопомоги Україні

Талліннський механізм, створений Естонією та її союзниками, почав діяти з 20 грудня 2023 року, щоб посилити кіберпідтримку з боку країн-донорів для України в цивільній сфері.

До країн-донорах механізму входять: Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, Італія, США та Велика Британія. Членами-спостерігачами є НАТО та Європейський Союз.

У рамках механізму залучені естонський координатор у Києві, польський підрозділ підтримки у Варшаві та координаційна група, що об’єднує представників України та всіх донорів. Також у ньому беруть участь провідні технологічні компанії та приватні підприємці з країн-донорів.

Завдяки механізму естонським компаніям надається інформація про найближчі та довгострокові потреби. У 2024 році Естонія планує виділити 500 тисяч євро для Талліннського механізму в рамках бюджету співпраці в галузі розвитку.