Швеція посилює контроль страхування російських суден у Балтійському морі

Про це повідомляє шведське радіо Ekot та газета Sweden Herald з посиланням на Міністерство юстиції Швеціїї.
Швеція вживає нові заходи для боротьби з “тіньовим флотом” російських суден, запроваджуючи перевірки страхування іноземних кораблів. Уряд країни планує посилити контроль у Балтійському морі, про що повідомляє шведське радіо Ekot та газета Sweden Herald, посилаючись на Міністерство юстиції Швеції.
З 1 липня берегова охорона та Шведська морська адміністрація почнуть збирати інформацію про страхування не лише суден, які заходять до портів Швеції, але й тих, що проходять через територіальні води та виключну економічну зону країни.
“Ми вважаємо, що це матиме як стримуючий ефект на судна, що входять до складу російського тіньового флоту, так і забезпечить основу для вжиття інших заходів, таких як санкції проти більшої кількості суден.”
Міністерство юстиції зазначає, що посилення контролю є частиною зусиль проти “тіньового флоту”, судна якого часто є застарілими і мають нечітку структуру власності. Багато з цих кораблів не мають страховки і використовуються для обходу санкцій, зокрема обмежень на ціну нафти.
Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон у пресрелізі підкреслив, що уряд Швеції спостерігає за “зростанням проблемних подій у Балтійському морі”, що вимагає не лише сподіватися на краще, але й бути готовими до найгіршого.
“Це також надає Швеції та нашим союзникам важливу інформацію про судна, яку можна використовувати як основу для санкцій щодо більшої кількості суден тіньового флоту.”
Він також зазначив, що ці рішення підкреслюють “чітку присутність Швеції в Балтійському морі”, що має “стримуючий ефект”.
Нагадаємо, що 20 травня Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії, який охоплює майже 200 суден “тіньового флоту”. За словами міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, близько 84% експорту російської сирої нафти транспортується через Балтійське море тіньовим флотом.
Що відомо про пошкоджені кабелі в Балтійському морі
18 листопада 2024 року фінська влада повідомила про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, що проходить через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Тоді ж було зафіксовано обрив ще одного кабелю між Литвою та Швецією.
На початку грудня 2024 року на інтернет-лінії між Швецією та Фінляндією сталося два нові розриви кабелю, які сталися на суходолі в Еспоо та Віхті.
25 грудня 2024 року фінський національний оператор електромереж Fingrid повідомив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з’єднує Фінляндію та Естонію.