Швеція посилює контроль страхування російських суден у Балтійському морі

Про це повідомляє шведське радіо Ekot та газета Sweden Herald з посиланням на Міністерство юстиції Швеціїї.

Швеція вживає нові заходи для боротьби з “тіньовим флотом” російських суден, запроваджуючи перевірки страхування іноземних кораблів. Уряд країни планує посилити контроль у Балтійському морі, про що повідомляє шведське радіо Ekot та газета Sweden Herald, посилаючись на Міністерство юстиції Швеції.

З 1 липня берегова охорона та Шведська морська адміністрація почнуть збирати інформацію про страхування не лише суден, які заходять до портів Швеції, але й тих, що проходять через територіальні води та виключну економічну зону країни.

“Ми вважаємо, що це матиме як стримуючий ефект на судна, що входять до складу російського тіньового флоту, так і забезпечить основу для вжиття інших заходів, таких як санкції проти більшої кількості суден.” – Гуннар Стрьоммер, міністр юстиції Швеції

Міністерство юстиції зазначає, що посилення контролю є частиною зусиль проти “тіньового флоту”, судна якого часто є застарілими і мають нечітку структуру власності. Багато з цих кораблів не мають страховки і використовуються для обходу санкцій, зокрема обмежень на ціну нафти.

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон у пресрелізі підкреслив, що уряд Швеції спостерігає за “зростанням проблемних подій у Балтійському морі”, що вимагає не лише сподіватися на краще, але й бути готовими до найгіршого.

“Це також надає Швеції та нашим союзникам важливу інформацію про судна, яку можна використовувати як основу для санкцій щодо більшої кількості суден тіньового флоту.” – Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Швеції

Він також зазначив, що ці рішення підкреслюють “чітку присутність Швеції в Балтійському морі”, що має “стримуючий ефект”.

Нагадаємо, що 20 травня Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії, який охоплює майже 200 суден “тіньового флоту”. За словами міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, близько 84% експорту російської сирої нафти транспортується через Балтійське море тіньовим флотом.

Що відомо про пошкоджені кабелі в Балтійському морі

18 листопада 2024 року фінська влада повідомила про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, що проходить через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Тоді ж було зафіксовано обрив ще одного кабелю між Литвою та Швецією.

На початку грудня 2024 року на інтернет-лінії між Швецією та Фінляндією сталося два нові розриви кабелю, які сталися на суходолі в Еспоо та Віхті.

25 грудня 2024 року фінський національний оператор електромереж Fingrid повідомив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з’єднує Фінляндію та Естонію.