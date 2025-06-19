Швейцарія вводить кримінальну відповідальність за сталкінг

Про це повідомлює SWI

Швейцарський парламент ухвалив важливе рішення, схваливши внесення сталкінгу – небажаного та нав’язливого переслідування – до Кримінального кодексу країни. Це сталося завдяки голосуванню, в якому 151 депутат нижньої палати підтримав цю ініціативу, тоді як 29 проголосували проти.

Федеральна рада Швейцарії, що є урядом країни, також висловила підтримку цій ініціативі. Остаточне рішення ще має ухвалити верхня палата парламенту – Рада кантонів.

Згідно з новими пропозиціями, сталкінг охоплює такі дії, як дзвінки або повідомлення в будь-який час доби, погрози в листах, небажані подарунки та переслідування на вулицях.

Якщо закон буде ухвалено, особи, які систематично переслідують або загрожують іншим, обмежуючи їхню свободу, можуть отримати покарання у вигляді ув’язнення до трьох років або штрафу.

6 червня нижня палата парламенту вже проголосувала за поправки до Кримінального кодексу, які визначають сталкінг як окремий злочин, повідомляє SRF.

Під час обговорень Федеральна рада пропонувала обмежити кримінальну відповідальність лише випадками, коли жертви необґрунтовано обмежені у своїх правах, але ця пропозиція не знайшла підтримки в парламенті.

Крім того, уряд пропонував, щоб справи про сталкінг розглядалися лише за заявою жертви, але й ця ініціатива була відхилена. У прийнятому проєкті передбачено, що правоохоронці можуть самостійно ініціювати розслідування, якщо мова йде про стосунки подружжя.