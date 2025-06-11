Сенат Швейцарії дозволив експорт зброї до зон конфлікту

Про це пише Bloomberg.

11 червня Сенат Швейцарії ухвалив рішення, яке надає уряду повноваження дозволяти експорт зброї, виготовленої в країні, до зон конфлікту. Цю інформацію оприлюднило агентство Bloomberg.

Законопроєкт також передбачає формування списку з 25 країн, переважно членів НАТО, для яких не буде потрібно отримувати дозвіл на реекспорт. Однак документ ще має пройти затвердження в нижній палаті парламенту.

Ініціаторами змін стали представники центристських і консервативних партій. Водночас більшість лівих депутатів у верхній палаті відхилили цей законопроєкт. Один з парламентарів висловив припущення, що це питання може стати предметом референдуму.

“Я прошу тих, хто в цій дискусії виступає за промисловість військових матеріалів, не забувати, що вони одночасно підривають нейтралітет.” – Даніель Йосіч, законодавець від соціал-демократів

Згідно з інформацією агентства, швейцарська оборонна промисловість зазнала значного тиску після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідно до законодавства про нейтралітет, країна забороняє реекспорт військових матеріалів, що містять понад 50% швейцарських компонентів.

Це призвело до того, що багато європейських країн виключили швейцарські компанії зі своїх оборонних закупівель після того, як Берн заблокував передачу озброєнь і боєприпасів Україні.

У 2021 році парламент скасував відповідні повноваження уряду, щоб задовольнити прихильників референдуму, які виступали за введення суворіших правил експорту зброї до конституції.

Місцеві виробники зброї зазнали падіння експорту військових матеріалів на 30% у порівнянні з історичним максимумом 2022 року. Деякі компанії почали переносити виробництво за кордон, щоб не втратити вигідні контракти, оскільки європейські країни переозброюються на фоні агресії Москви та вимог США до регіону витрачати більше коштів на оборону.