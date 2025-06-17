Евакуація села Брієнц у Швейцарії через загрозу зсуву скель

Про це агентство AP

У Швейцарії відбулася евакуація села Брієнц/Брінцаульс, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Давоса. Причиною цього рішення стала загроза зсуву скель, про що повідомило агентство AP.

Село розташоване на висоті близько 1150 метрів у регіоні Граубюнден. Місцева влада заборонила жителям повертатися до села, оскільки, за їхніми словами,

“масив скель на плато над селом почав рухатися настільки швидко, що загрожує обвалом”.

Крім того, сільськогосподарські роботи в цьому районі були призупинені, а власники худоби перевезли своїх тварин з навколишніх пасовищ.

Влада зазначила, що регіон перебуває під пильним контролем завдяки системам раннього попередження. Це не перший випадок евакуації: мешканців Брієнца вже евакуювали в листопаді та червні два роки тому, коли масивний уламок скелі зійшов з гори, ледь не зачепивши село.

Окрім того, 17 червня провідні страхові компанії Швейцарії оприлюднили попередню оцінку збитків, завданих затопленням села Блаттен на південному заході країни 28 травня. Загальна сума збитків оцінюється приблизно в 320 млн швейцарських франків (близько 393 млн доларів), з яких понад 80% припадає на пошкодження будівель і рухомого майна.

Решта, близько 60 млн франків (приблизно 73,8 млн доларів), становлять збитки, завдані підприємствам і автотранспорту.

У Швейцарії уламки льодовика Берч накрили більшу частину альпійського селища Блаттен, внаслідок чого зсув накрив близько 90% села. На жаль, 64-річний чоловік вважається зниклим безвісти.