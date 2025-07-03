Швейцарія та Німеччина уклали угоду про спільну закупівлю систем ППО

Про це сайт швейцарського уряду
Швейцарія та Німеччина підписали угоду, що стосується спільної закупівлі наземних систем протиповітряної оборони в рамках ініціативи “Небесний щит” Європейського Союзу. Цю інформацію підтвердив офіційний сайт уряду Швейцарії.
Згідно з угодою, швейцарське Федеральне управління озброєнь (Armasuisse) має намір придбати системи протиповітряної оборони середньої дальності у німецької компанії Diehl Defence GmbH & Co.KG. Уряд Швейцарії повідомляє, що переговори з виробником вже на завершальному етапі, і контракт буде підписано найближчим часом.
“Угода відповідає цілям стратегії політики озброєнь Федеральної ради. Тісніша співпраця у сфері наземної протиповітряної оборони з сусідніми та партнерськими державами збільшує можливості Швейцарії. Завдяки спільним закупівлям через ініціативу ESSI держави-учасниці можуть отримати вигоду від економії. Крім того, кооперативні закупівлі покращать сумісність між державами-партнерами.”
Варто зазначити, що в травні 2025 року Україна уклала контракт з німецькою компанією Diehl Defence на виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T та відповідних ракет. Загальна вартість цієї угоди становить 2,2 мільярда євро.
Для українських Сил оборони передбачено постачання додаткових артилерійських боєприпасів, наземного озброєння, стрілецької зброї та систем ППО. Німеччина також надасть підтримку в сферах зв’язку та медицини.
Крім того, Німеччина планує надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 5 мільярдів євро.
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