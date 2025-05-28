Швейцарія дозволила продаж танків Leopard 1 Німеччині, але заборонила реекспорт в Україну

Про це повідомляє новинна агенція Swissinfo

Швейцарський уряд дав зелене світло компанії Ruag MRO Holding на продаж 71 бойового танка Leopard 1 A5 Німеччині. Ці танки, які були придбані Італією у 2016 році, наразі знаходяться на території цієї країни. Ruag володіє загалом 96 такими машинами, що підкреслює значний потенціал для подальших угод.

У 2023 році Швейцарія відмовила у дозволі на продаж через побоювання, що танки можуть бути передані Україні, яка веде війну. Відповідно до швейцарського законодавства, постачання озброєння до країн, що перебувають у стані війни, заборонено. Це рішення викликало обговорення серед європейських партнерів, які закликали Берн до більшої гнучкості.

Після звернення Ruag до Державного секретаріату з економічних питань (SECO) щодо ліцензії на експорт, уряд підтвердив, що в даному випадку така ліцензія не є необхідною. Згідно з федеральним правом, Німеччина є країною, якій дозволено продавати військові матеріали без додаткових дозволів.

Проте, швейцарський уряд підкреслив, що танки не можуть бути реекспортовані до України. Це обмеження залишається в силі відповідно до принципу нейтралітету, якого Швейцарія дотримується у своїй зовнішній політиці.

Це рішення дозволяє Німеччині оновити свої запаси техніки або модернізувати старі моделі, але не змінює позицію Швейцарії щодо постачання зброї Україні.

Відомо, що 17 жовтня 2024 року Німеччина передала Україні 8 танків Leopard 1 A5, 20 бойових машин піхоти Marder, а також системи ППО IRIS-T SLM і IRIS-T SLS, разом з броньованими автомобілями та іншими засобами. Через місяць Україна отримала новий пакет допомоги, що включав додаткові боєприпаси для цих танків.

Канцлер Німеччини Олаф Мерц оголосив, що Берлін і Київ підпишуть угоду про закупівлю українських далекобійних систем. Він зазначив, що Україна не матиме обмежень у використанні цієї зброї, що дозволить їй захищатися та завдавати удари по військових цілях за межами своєї території.

Мерц також підтвердив інформацію про зняття обмежень щодо далекобійної зброї для України, що свідчить про посилення військової підтримки з боку Німеччини.