Швейцарія приєднується до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії

Швейцарський уряд офіційно підтвердив своє приєднання до 17-го пакета санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Російської Федерації. Цю інформацію було опубліковано на офіційному веб-сайті уряду Швейцарії.

У рамках цього рішення Швейцарія розширила свій санкційний список, додавши 17 фізичних осіб та 89 юридичних осіб, які мають зв’язки з Росією. Ці особи підпадають під обмеження, встановлені в останньому пакеті санкцій ЄС. Окрім того, до списку потрапили 189 суден, які вважаються частиною так званого “тіньового флоту” Росії. Також було розширено перелік товарів, що підлягають санкціям.

Нові санкції набудуть чинності 3 червня 2025 року.

Ключові аспекти 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

20 травня Рада Європейського Союзу затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що цей раунд є найбільшим з початку війни Росії проти України. Він включає нові гібридні санкції, обмеження, пов’язані з порушеннями прав людини, а також санкції, спрямовані на використання хімічної зброї.

До санкційного списку увійшли три підрозділи Збройних сил Росії, які беруть участь у розробці та застосуванні хімічної зброї у війні проти України. Зокрема, це війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.

Також під санкції потрапили 21 особа та шість організацій, які здійснюють дестабілізаційні дії проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Серед них – кум президента Росії Віктор Медведчук, його соратники, співробітник ГРУ РФ, російські судді та блогери.

Вперше ЄС розширив сферу дії санкцій, включивши до них не лише фізичних та юридичних осіб, а й активи. Санкції також передбачають можливість призупинення ліцензій і блокування мовлення прокремлівських медіа, які дестабілізують ситуацію в країнах ЄС.

Рішення про введення санкцій базується на звітах Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), оприлюднених у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.