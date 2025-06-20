Швейцарія скасувала економічні санкції проти Сирії у 2025 році

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду 20 червня.

20 червня Швейцарія оголосила про скасування ряду економічних санкцій, які були накладені на Сирію, включаючи обмеження на Центральний банк країни. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті уряду Швейцарії.

Федеральна рада вирішила зняти обмеження на надання певних фінансових послуг, торгівлю дорогоцінними металами та експорт предметів розкоші. Це рішення стало продовженням попереднього послаблення санкцій, яке відбулося 7 березня 2025 року.

Крім того, з санкційного списку виключено 24 організації, серед яких – Центральний банк Сирії. Його активи були розморожені, оскільки банк має важливе значення для відновлення економіки країни.

Проте цільові санкції проти осіб та організацій, пов’язаних із колишнім урядом Башара Асада, залишаються в силі. Також зберігаються обмеження на експорт зброї та товарів, які можуть бути використані для репресій і спостереження.

Швейцарія вперше запровадила санкції проти Сирії 18 травня 2011 року, приєднавшись до заходів, які були введені Європейським Союзом 9 травня того ж року.

Обставини скасування санкцій

6 січня 2025 року Сполучені Штати скасували санкційні обмеження після падіння режиму Башара Асада, дозволивши тимчасово проводити низку фінансових операцій з новим урядом Сирії.

24 лютого Європейський Союз ухвалив рішення про призупинення обмежувальних заходів щодо ключових секторів сирійської економіки.

28 травня Рада ЄС прийняла правові акти, які скасовують всі економічні обмеження щодо Сирії, за винятком тих, що пов’язані з питаннями безпеки. Це рішення формалізувало політичне рішення, оголошене 20 травня 2025 року, і було спрямоване на підтримку сирійського народу у відновленні інклюзивної, плюралістичної та мирної країни.

Падіння режиму Башара Асада

8 грудня 2024 року сирійські повстанці оголосили про звільнення Дамаска, а президент Башар Асад залишив столицю. За інформацією Reuters та сервісу Flightradar24, літак Асада міг зазнати аварії, але ця інформація не була підтверджена.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі висловив готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом, і вжити заходів щодо передачі влади.

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Башар Асад вирішив передати владу мирним шляхом і залишив країну. Російські ЗМІ інформували, що Асад отримав притулок у Росії за рішенням Володимира Путіна.

10 грудня 2024 року Мохаммед аль-Башира, близький соратник лідера “Хайят Тахрір аш-Шам” Абу Мохамеда аль-Джолані, був призначений тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року.

Абу Мухаммад аль-Джолані, також відомий як Ахмед аль-Шараа, був лідером ісламістського угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам”, яке виступало проти режиму Асада. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний період.