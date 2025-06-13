Швейцарія продовжує блокувати активи Януковича після відхилення апеляцій

Про це повідомляє swissinfo.ch

Швейцарія продовжить блокувати активи осіб, пов’язаних з українським президентом-втікачем Віктором Януковичем, оскільки Федеральний верховний суд країни відхилив три апеляції. Це стало відомо з повідомлення swissinfo.ch.

У п’ятницю, 13 червня, Федеральний Верховний суд Швейцарії оголосив, що жодні заморожені активи, пов’язані з Януковичем, не можуть бути виведені до ухвалення остаточного рішення у справі про конфіскацію.

Федеральний адміністративний суд раніше відхилив три апеляції щодо заморожування рахунків у 2024 році, і заявники не змогли досягти успіху у Федеральному Верховному суді.

Блокування активів осіб, які мають політичні зв’язки з Януковичем, було ухвалено Федеральною радою Швейцарії у 2022 та 2023 роках на основі законодавства, що регулює обіг незаконно набутими активами іноземних політиків.

Розслідування кримінальних справ проти Януковича

У червні Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо Януковича та його охоронця Костянтина Козаря. Обвинувальний акт, що стосується підбурювання до дезертирства та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, був переданий до суду.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду залишив без змін вирок у справі Януковича за звинуваченнями у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Печерський районний суд Києва дозволив взяти Януковича під варту у справі про підписання “Харківських угод” 2010 року, коли він і президент РФ Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні в обмін на знижки на газ.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд заочно відправив під варту Віктора Януковича та його сина під час розслідування справи про привласнення резиденції “Межигір’я”.

Янукович залишив Україну взимку 2014 року після Революції Гідності. У січні 2019 року його заочно засудили до 13 років ув’язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.