Швейцарія відновлює посольство в Тегерані на тлі конфлікту Ізраїлю та Ірану

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Швейцарії.

6 липня Швейцарія оголосила про відновлення роботи свого посольства в Тегерані, яке було закрите 20 червня через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Швейцарії.

Посол Надін Олів’єрі Лозано разом з невеликою групою дипломатів повернулися до Тегерана наземним шляхом через Азербайджан.

“Рішення про повторне відкриття посольства було прийнято після всебічного аналізу ризиків та консультацій з Іраном та Сполученими Штатами, для яких Швейцарія представляє інтереси Ірану як держави-захисника. Нинішня ситуація дозволяє поступово відновити роботу посольства на місці.”

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що процес відновлення роботи посольства буде поступовим, а консульські послуги, зокрема видача віз, наразі залишаються недоступними.

Варто зазначити, що 20 червня Австралія призупинила діяльність свого посольства в Тегерані, наказавши дипломатам і їхнім родинам залишити Іран через погіршення безпекової ситуації. Консульських працівників було перекинуто до Азербайджану для підтримки австралійців, які покидали країну.

Того ж дня Словаччина та Чехія також оголосили про закриття своїх посольств у Тегерані, а Нова Зеландія тимчасово закрила своє посольство “до подальшого повідомлення”. Громадян, які потребують консульських послуг, перенаправляють до посольства в Анкарі. Закрили свої дипломатичні представництва в Ірані також Болгарія та Португалія.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. – Біньямін Нетаньягу

Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після цих ударів кілька країн закрили свій повітряний простір над регіоном. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран стверджував, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.