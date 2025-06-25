Швейцарія підтримує відбудову України через угоду з приватним сектором

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду

25 червня Федеральна рада Швейцарії ухвалила важливий проєкт двосторонньої угоди, що стосується співпраці у відбудові України. Цей документ створить правову основу для активнішої участі швейцарського приватного сектору в процесі реконструкції країни. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті уряду Швейцарії.

Угоду планують підписати під час четвертої Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня в Римі. Після підписання Федеральна рада розпочне консультаційний процес і подасть угоду на ратифікацію до швейцарського парламенту.

Варто зазначити, що ще влітку 2024 року Федеральна рада розробила ряд ініціатив для стимулювання участі швейцарського приватного сектору в Україні, окрім традиційної гуманітарної допомоги та міжнародних проєктів.

“Наразі співпраця з приватним сектором обмежена швейцарськими компаніями, які вже зареєстровані в Україні. Нова правова основа потрібна для того, щоб швейцарські компанії, які ще не присутні в Україні, взяли участь у цьому починанні. З цією метою Федеральна рада схвалила цю угоду.”

Очікується, що угода дозволить Швейцарії надавати Україні безповоротну фінансову допомогу для закупівлі товарів та послуг у швейцарських компаній, які будуть використовуватися в проєктах реконструкції. Підтримка буде зосереджена на пріоритетних секторах, таких як енергетика, транспорт, машинобудування, будівництво, водні ресурси, а також захист від стихійних лих.

Крім того, угода передбачає, що Україна матиме ключову роль у виборі проєктів.

“Вона (Україна – ред.) визначить свої потреби в реконструкції та надасть перелік товарів і послуг, які їй потрібні від Швейцарії. Ці товари та послуги будуть закуплені відповідно до швейцарського законодавства про державні закупівлі.”

Нагадаємо, що 12 лютого Федеральна рада Швейцарії затвердила програму допомоги Україні на суму 1,5 мільярда швейцарських франків (приблизно 1,58 мільярда євро), яка буде спрямована на відновлення та розвиток країни в період з 2025 по 2028 роки.

Ця програма є першим етапом у процесі федеральної підтримки відновлення, реформ та сталого розвитку в Україні, розрахованого на 12 років.