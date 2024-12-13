Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.
“Радий вітати Андріса Кубілюса під час його першого візиту до Києва в якості комісара ЄС з питань оборони та космосу. Після ранку в укриттях через масовану повітряну атаку Росії ми взялися до справи, обговорюючи кроки для посилення оборонно-промислової бази ЄС та інвестицій в оборонну промисловість України”, – зазначив він.
Зустріч відбулася одразу після чергової масованої атаки Росії, яка стала однією з найбільш масштабних у грудні. Унаслідок ракетних і дронових ударів постраждали об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема в енергетичному та транспортному секторах.
Нагадаємо, що Андрюс Кубілюс вперше відвідав Київ як єврокомісар з оборони. Він прибув у Київ вранці 13 грудня, через обстріли йому довелося провести ранок в укритті.