Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із новим єврокомісаром з оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом. Основною темою переговорів стало посилення оборонно-промислового комплексу (ОПК) Європейського Союзу та України, а також залучення інвестицій у виробництво оборонної продукції на території України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.

“Радий вітати Андріса Кубілюса під час його першого візиту до Києва в якості комісара ЄС з питань оборони та космосу. Після ранку в укриттях через масовану повітряну атаку Росії ми взялися до справи, обговорюючи кроки для посилення оборонно-промислової бази ЄС та інвестицій в оборонну промисловість України”, – зазначив він.

Зустріч відбулася одразу після чергової масованої атаки Росії, яка стала однією з найбільш масштабних у грудні. Унаслідок ракетних і дронових ударів постраждали об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема в енергетичному та транспортному секторах.

Нагадаємо, що Андрюс Кубілюс вперше відвідав Київ як єврокомісар з оборони. Він прибув у Київ вранці 13 грудня, через обстріли йому довелося провести ранок в укритті.