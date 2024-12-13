Після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, Україна отримає нові можливості для досягнення справедливого миру.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час публічної дискусії, передає LB.ua.

У ході обговорення Сибігу запитали, чи вірить він у настання миру вже 21 січня, наступного дня після інавгурації Трампа. Міністр зазначив, що бачить у цьому “додатковий шанс” для припинення війни.

Раніше під час виборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну між Росією та Україною “за 24 години”. Водночас Сибіга підкреслив, що реальні пропозиції щодо миру від нової адміністрації США можуть з’явитися лише після офіційного вступу Трампа на посаду.

“Станом на зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів, нонпейперів, ідей, які озвучують різні голоси в різних медіа. Тут можна спиратися на те, що це тестування реакції й світу, і України”, — додав глава МЗС.