Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з главою МЗС Японії Іваєю Такеші у Києві, передає УНІАН.
Сибіга, посилаючись на дані української розвідки, повідомив про те, що Пхеньян прагне обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.
“Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом”, — наголосив Сибіга.
За його словами, військова співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном становить пряму загрозу не лише для країн Європи, а й для Південно-Східної Азії та Близького Сходу.
Також Сибіга акцентував на тому, що вступ північнокорейських військових у війну Росії проти України є свідченням, що в саме в нашій країні вирішується майбутнє не лише європейської, а й глобальної архітектури безпеки. Саме тому, за його словами, Україна потребує потужної й системної підтримки, яка зможе зупинити Росію та принести справедливий мир.
“Поразка Росії в Україні зупинить інших агресорів та усю вісь зла від загарбницьких планів”, — вважає очільник МЗС України.
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