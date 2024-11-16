Пхеньян прагне отримати від Москви ракетні і ядерні технології в обмін на відправлення своїх військовослужбовців на війну проти України.

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з главою МЗС Японії Іваєю Такеші у Києві, передає УНІАН.

Сибіга, посилаючись на дані української розвідки, повідомив про те, що Пхеньян прагне обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

“Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом”, — наголосив Сибіга.

За його словами, військова співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном становить пряму загрозу не лише для країн Європи, а й для Південно-Східної Азії та Близького Сходу.

Також Сибіга акцентував на тому, що вступ північнокорейських військових у війну Росії проти України є свідченням, що в саме в нашій країні вирішується майбутнє не лише європейської, а й глобальної архітектури безпеки. Саме тому, за його словами, Україна потребує потужної й системної підтримки, яка зможе зупинити Росію та принести справедливий мир.

“Поразка Росії в Україні зупинить інших агресорів та усю вісь зла від загарбницьких планів”, — вважає очільник МЗС України.