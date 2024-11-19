Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Раді Безпеки ООН заявив про масштабні втрати Росії, її злочини та глобальні загрози, які виникають через її агресивні дії.

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Ради Безпеки з обговорення російського вторгнення в Україну, передає кореспондент Укрінформу.

Під час засідання Радбезу ООН, присвяченого російському вторгненню в Україну, Андрій Сибіга зазначив, що російська армія втрачає близько 1500 військових щодня, а за 10 днів кількість втрат дорівнює тим, які СРСР зазнав за 10 років війни в Афганістані.

“Це найкривавіші окуповані квадратні метри в історії, що демонструє повне знецінення людського життя в Росії”, – підкреслив Сибіга.

Міністр також акцентував увагу на воєнних злочинах російських військових: обстрілах цивільних об’єктів, катуваннях військовополонених та численних злочинах проти дітей. За його словами, з початку вторгнення Росія вбила щонайменше 659 українських дітей, а примусова депортація понад 20 тисяч дітей є найбільшою в історії операцією з викрадення, організованою державою.

“Ці дії Росії порушують Конвенцію про геноцид”, – наголосив глава МЗС.

Сибіга вказав, що злочини агресора демонструють неспроможність чинних міжнародних механізмів забезпечити відповідальність за злочин агресії. Він закликав створити новий прецедент або вдосконалити наявні механізми.

Крім того, міністр звернув увагу на небезпечне зближення Росії з Іраном та Північною Кореєю, що створює глобальні загрози через можливість передачі технологій для розробки ракетних, ядерних та інших озброєнь.

“Для Росії ця війна – це також боротьба за ресурси. Її підхід залишається колоніальним, із намаганнями захопити багаті поклади марганцю, урану, титану та інших ресурсів України”, – заявив він.

Сибіга також нагадав про наслідки морської блокади українських портів, що спричинила дефіцит продовольства у світі та загострила продовольчу кризу. Росія, за його словами, також використовує енергетику як зброю, що погіршує економічну стабільність у світі.

“Ми повинні урізати ці криваві доходи”, – закликав міністр.

У своєму зверненні він також наголосив, що не можна ототожнювати Україну та Росію як дві сторони конфлікту.