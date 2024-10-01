Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі Х.
«На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України», – написав Сибіга.
Як повідомлялося у понеділок, 30 вересня, у ході офіційного візиту до Будапешта міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.
На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України. pic.twitter.com/7WDVa3MnyE
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 1, 2024