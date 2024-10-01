Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розпочав перший після призначення на посаду візит до Польщі із вшанування пам’яті полеглих за Україну на православному цвинтарі у Варшаві.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі Х.

«На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України», – написав Сибіга.

Як повідомлялося у понеділок, 30 вересня, у ході офіційного візиту до Будапешта міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.