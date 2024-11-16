У суботу, 16 листопада, очільник МЗС України Андрій Сибіга зустрів у Києві свого японського колегу Івая Такеші та провів із ним переговори щодо широкого спектра питань українсько-японської співпраці, а також глобальних безпекових викликів.

Про це повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

У ході переговорів глави української та японської дипломатій обговорили безпекову ситуацію в Україні та світі, зокрема вступ у російську війну Північної Кореї. За словами Сибіги, це є свідченням того, що в Україні вирішується майбутнє не лише європейської, а і глобальної архітектури безпеки.

“Поглиблена військово-технічна співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном становить пряму загрозу не лише для Європи, але і для Південно-Східної Азії та Близького Сходу. Не лише Росія отримує дрони, ракети, солдат. Москва взамін посилює Тегеран і Пхеньян”, — наголосив він.

Міністр також заявив, що за даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

“Це надзвичайно загрозливо. Все це не може не турбувати наших партнерів. Тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом”, — зазначив глава МЗС.

Водночас Сибіга наголосив, що Україна високо цінує українсько-японське глобальне партнерство та вважає Японію ключовим союзником в Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні. Він подякував уряду Японії за підтримку та кожному японцю, який щиро підтримує Україну на тлі російської агресії.

Глава МЗС України нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення уряд Японії надав Україні допомогу на загальну суму понад 12 мільярдів доларів, а нещодавно уряд країни ухвалив рішення виділити ще понад три мільярди доларів за рахунок заморожених російських активів.

У цьому контексті, Андрій Сибіга підкреслив, що тільки потужна і системна підтримка України може зупинити Росію та принести всеосяжний, справедливий та сталий мир.