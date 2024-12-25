Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що масована атака Росії на українську енергосистему 25 грудня є прямою відповіддю Володимира Путіна на розмови про можливе різдвяне перемир’я.

Про це він заявив у мережі Х.

За словами Сибіги, одна з ракет, випущених під час цієї атаки, пролетіла через повітряний простір Молдови та Румунії, що свідчить про загрозу з боку Росії не лише для України, а й для інших країн регіону.

“Цей різдвяний терор — відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне ‘різдвяне перемир’я'”, – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, що 11 грудня угорський прем’єр Віктор Орбан запропонував сторонам конфлікту укласти різдвяне перемир’я та провести обмін полоненими. Однак представники Офісу президента України повідомили, що подібна ініціатива з Києвом не обговорювалася.