Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вступ України до НАТО є єдиною найдієвішою гарантією безпеки для держави.

Про це він сказав в інтерв’ю “Європейській правді”.

Сибіга підкреслив, що позиція Києва щодо вступу до НАТО залишається твердою, адже цей курс давно закріплений у Конституції, а більшість українців підтримують членство в Альянсі.

“Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки,” – зазначив він, відповідаючи на питання про можливі альтернативні гарантії безпеки.

Міністр нагадав, що Україна вже мала досвід альтернативних гарантій, зокрема Будапештський меморандум, який, за його словами, провалився.

“Створення будь-яких “сірих зон” призводить лише до подальших загострень. Тому членство України в НАТО – це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави,” – наголосив Сибіга.

Він розповів, що у 2008 році на саміті в Бухаресті, коли могли ухвалити рішення про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства, президент РФ Володимир Путін погрожував європейським лідерам окупацією України у разі ухвалення такого рішення.

“Як ми знаємо, тоді Альянс проявив слабкість та історичну недалекозорість. І що ми побачили потім? Росія окупувала Грузію, потім окупувала та анексувала Крим, а зараз – маємо повномасштабну війну. Ті помилки неприпустимо повторювати. Потрібні сильні рішення, що створять стратегічні гарантії трансатлантичної безпеки. А це – членство України в НАТО,” – підкреслив Сибіга.

Міністр також додав, що двосторонні безпекові угоди з партнерами можуть слугувати важливим елементом підготовки до членства в НАТО, але не можуть замінити сам факт вступу до Альянсу.