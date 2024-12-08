Про це він написав у соцмережі Х.
“Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства”, – йдеться у дописі очільника МЗС.
Сибіга наголосив на необхідності докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.
“Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу”, – запевнив глава зовнішньополітичного міністерства.
Нагадаємо, вранці 8 грудня прем’єр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом. Він закликав зберегти всі інститути сирійської держави й висловився про готовність підтримати подальше управління державними справами.
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