Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга висловився щодо закінчення 24-річного авторитарного правління президента Сирії Башара Асада. На його думку, така доля спіткає кожного диктатора, який покладається на очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства”, – йдеться у дописі очільника МЗС.

Сибіга наголосив на необхідності докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

“Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу”, – запевнив глава зовнішньополітичного міністерства.

Нагадаємо, вранці 8 грудня прем’єр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом. Він закликав зберегти всі інститути сирійської держави й висловився про готовність підтримати подальше управління державними справами.