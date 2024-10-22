У межах міжнародної виставки SAHA EXPO 2024, що відкрилась у Стамбулі, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів перемовини з представниками турецького уряду, збройних сил та керівниками компаній.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на власного кореспондента.

“Ми вдячні турецьким партнерам за солідарність та допомогу. Потребуємо додаткової підтримки з боку всіх наших партнерів і союзників для подолання російської агресії, відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Закликаю усіх вас звернути увагу на український ОПК. Ми маємо дійсно вагому перевагу – щоденне тестування нашої оборонної військової продукції на передовій”, – заявив Сибіга.

Під час міжнародної виставки оборонної промисловості SAHA EXPO, що відбулася в Туреччині, український міністр закордонних справ закликав турецькі компанії інвестувати в розвиток українського оборонно-промислового комплексу, а також висловив впевненість у подальшому зміцненні двосторонніх відносин між Україною та Туреччиною.

Цьогорічна виставка SAHA EXPO зібрала представників понад 120 країн та 1,2 тисячі компаній. Загалом під час виставки планується підписання 133 угод на суму 6,2 мільярда доларів, з яких 4,6 мільярда доларів складають експортні контракти, в тому числі й з українськими компаніями.

У рамках цієї виставки міністр закордонних справ України зустрівся з турецькими міністрами, представниками оборонної промисловості Туреччини та керівниками провідних оборонних компаній. Він також звернувся до українського стенда та взяв участь у підписанні контрактів.

Особливу увагу привернула презентація новітнього безпілотника-винищувача KIZILELMA, який розробила турецька компанія Baykar. Цей безпілотник має двигун українського виробництва та вже почав випробування.

На знак подяки за військову допомогу та підтримку України в боротьбі з російською агресією, Халюк Байрактар вручив міністру закордонних справ України модель KIZILELMA з українським орнаментом.