Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у розширеному засіданні глав Міністерств закордонних справ європейських країн та нового держсекретаря США Марко Рубіо, яке відбудеться у лютому.

Про це повідомили джерела “Суспільного” та “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з інформацією ЗМІ, зустріч планується орієнтовно на 12 лютого в Парижі. У заході візьмуть участь міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, а також США.

Це буде вже третя зустріч такого формату після минулорічних зустрічей у Варшаві та Берліні.