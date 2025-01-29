Про це повідомили джерела “Суспільного” та “Інтерфакс-Україна”.
Згідно з інформацією ЗМІ, зустріч планується орієнтовно на 12 лютого в Парижі. У заході візьмуть участь міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, а також США.
Це буде вже третя зустріч такого формату після минулорічних зустрічей у Варшаві та Берліні.
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