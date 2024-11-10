Про це повідомили в Генштабі.

За його інформацією, сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими

Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області Росії.