Про це повідомили в Генштабі.
За його інформацією, сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими
Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області Росії.
Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Зафіксовано як мінімум дві точки займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.
Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.
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