Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори про досягнення сталого миру можуть початися тільки тоді, коли у Росії вичерпаються ресурси для продовження війни.

Про це повідомляє Суспільне.

“Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота”, – підкреслив Єрмак.

Керівник ОП нагадав, що президент Володимир Зеленський раніше представив стратегічний план перемоги, який передбачає конкретні механізми для завершення війни. Документ спрямований на міжнародних партнерів та містить чіткі кроки для досягнення справедливого миру.

Андрій Єрмак зазначив, що близько 90% місцевих рад в Україні вже ухвалили звернення на підтримку цього плану. За його словами, решта рад готуються ухвалити відповідні рішення найближчим часом.

“Ці звернення містять ключовий меседж плану перемоги та закликів його підтримати. Результати великою мірою залежать від позиції наших ключових партнерів: Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Данії, Польщі, Норвегії, Японії, Нідерландів та інших країн Європейського Союзу та світу. І наші регіони продовжують велику роботу з партнерами в цих країнах”, – додав він.

Андрій Єрмак наголосив на важливості координованої роботи українських громадян та регіональних делегацій з міжнародними партнерами, що вже приносить відчутні результати у вигляді укладених угод і планів дій.

За його словами, ситуація на фронті залишається складною, адже російська армія продовжує наступальні дії, а кремлівська пропаганда намагається нав’язати світу ідею неминучості глобального конфлікту та російського диктату. Єрмак підкреслив, що це потрібно зупинити, адже головна мета ворога — не завершення війни, а примус України та її союзників до капітуляції.

На думку керівника Офісу президента, якщо не змусити Росію укласти справедливий мир, війна не закінчиться, а лише тимчасово призупиниться, що дозволить Москві відновити сили для подальших агресивних дій.