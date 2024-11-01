У ніч на 1 листопада українські сили протиповітряної оборони відбили масштабну повітряну атаку, яку російські війська здійснили на кількох напрямках.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог завдав ударів трьома керованими ракетами Х-59/69 з тимчасово окупованої території Херсонщини, а також запустив 48 ударних дронів, серед яких були «Shahed», з районів Орла і Курська. Окрім того, російська тактична авіація здійснила атаки керованими авіабомбами по Харківській, Сумській і Запорізькій областях.

“Попередньо обійшлося без жертв, проте внаслідок російської атаки постраждали кілька цивільних підприємств, багатоквартирні та приватні будинки в Полтавській, Черкаській, Київській і Одеській областях,” – заявили в Повітряних силах України.

Для захисту мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури було залучено зенітні ракетні війська, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України, а також підрозділи радіоелектронної боротьби. На ранок 1 листопада підтверджено збиття 31 ворожого дрона та однієї ракети Х-59/69.