Російська армія намагається через інші населені пункти обійти по флангах Часів Яр.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Ворог зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення», — зазначив речник.

За його словами, за останні 7 днів жодних успіхів російські окупанти не мали.

«Вони за всяку ціну намагаються взяти село Іванівське і околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру. Активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр», — додав Волошин.

Намагаючись вирівняти лінію оборони і лінію бойового зіткнення, зазначив речник ОСУВ «Хортиця», російські окупанти додатково безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку. Волошин зауважив, що в районі Кліщіївки було помічено збільшення особового складу ворожої армії.

Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку, за його словами, було проведено за цю добу неподалік Білогорівки.