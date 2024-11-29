Про це заявив очільник спеціального штабу з питань України в Бундесвері генерал-майор Крістіан Фрейдінг, пише Nachgefragt.
За його словами, ситуація в районі Покровська на даний момент є “особливо критичною”.
“Покровськ має велике значення для української битви”, — сказав він.
Фрейдінг додав, що транспортний вузол для військ і постачання тепер може обстрілювати артилерія РФ.
За словами німецького генерал-майора, Сили оборони України будуть змушені залишити місто до кінця 2024 року або на початку наступного.
“Росія атакує із залученням людей і засобів, які нам майже неможливо уявити. Поки що російські збройні сили втрачають на Донбасі до тисяч тисяч осіб на добу, але ці втрати вона може компенсувати”, — зазначив Фрейдінг.
Водночас він зауважив: на Курському напрямку ситуація напружена, а РФ зібрала до 60 тис. військових для повернення території. Генерал-майор підкреслив, що українська оборона “дуже стабільна”, проте росіяни посилюватимуть тиск “найближчими тижнями й місяцями”.
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