Сили оборони можуть бути змушені залишити Покровськ на Донеччині до кінця 2024 року або на початку 2025 року.

Про це заявив очільник спеціального штабу з питань України в Бундесвері генерал-майор Крістіан Фрейдінг, пише Nachgefragt.

За його словами, ситуація в районі Покровська на даний момент є “особливо критичною”.

“Покровськ має велике значення для української битви”, — сказав він.

Фрейдінг додав, що транспортний вузол для військ і постачання тепер може обстрілювати артилерія РФ.

За словами німецького генерал-майора, Сили оборони України будуть змушені залишити місто до кінця 2024 року або на початку наступного.

“Росія атакує із залученням людей і засобів, які нам майже неможливо уявити. Поки що російські збройні сили втрачають на Донбасі до тисяч тисяч осіб на добу, але ці втрати вона може компенсувати”, — зазначив Фрейдінг.

Водночас він зауважив: на Курському напрямку ситуація напружена, а РФ зібрала до 60 тис. військових для повернення території. Генерал-майор підкреслив, що українська оборона “дуже стабільна”, проте росіяни посилюватимуть тиск “найближчими тижнями й місяцями”.