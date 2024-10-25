У ніч на 25 жовтня Сили оборони України завдали удару по ЗРК "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет комплексу "Бук-М2" російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

“Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс “Бук-М3” та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК “Бук-М2″ ворога”, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що робота продовжується, а ослаблення протиповітряної оборони РФ відкриває можливості для українських ударів по інших важливих об’єктах противника як на передовій, так і в глибокому тилу.