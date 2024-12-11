Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами міністра, новітні дрони DeepStrike здатні діяти автономно на великих відстанях і з високою точністю уражати цілі ворога. Впровадження цих технологій стане важливим кроком у реалізації Плану стійкості Президента України.
“На виконання Плану стійкості Президента у 2025 році для наших захисників буде поставлено понад 30 000 ударних безпілотників DeepStrike. Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК. Ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога”, – заявив Умєров.
Він також зазначив, що розвиток високотехнологічних систем не лише підсилює оборону країни, але й створює додаткові можливості для економіки, сприяючи зростанню технологічного потенціалу.
Міністерство оборони України продовжує активно інвестувати в розробку високотехнологічних систем, що не лише задовольняє нагальні потреби фронту, але й сприяє розвитку оборонної промисловості, створенню нових робочих місць і вдосконаленню вітчизняних технологій.
За словами міністра, Україна показує світу свою здатність впроваджувати інновації та досягати технологічної незалежності навіть у складних умовах війни, розвиваючи сучасне виробництво та посилюючи оборонні можливості.
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