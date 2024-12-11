Україна планує суттєво посилити свої оборонні спроможності за рахунок поставки більш ніж 30 тисяч ударних безпілотників DeepStrike у 2025 році.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, новітні дрони DeepStrike здатні діяти автономно на великих відстанях і з високою точністю уражати цілі ворога. Впровадження цих технологій стане важливим кроком у реалізації Плану стійкості Президента України.

“На виконання Плану стійкості Президента у 2025 році для наших захисників буде поставлено понад 30 000 ударних безпілотників DeepStrike. Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК. Ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога”, – заявив Умєров.

Він також зазначив, що розвиток високотехнологічних систем не лише підсилює оборону країни, але й створює додаткові можливості для економіки, сприяючи зростанню технологічного потенціалу.

Міністерство оборони України продовжує активно інвестувати в розробку високотехнологічних систем, що не лише задовольняє нагальні потреби фронту, але й сприяє розвитку оборонної промисловості, створенню нових робочих місць і вдосконаленню вітчизняних технологій.

За словами міністра, Україна показує світу свою здатність впроваджувати інновації та досягати технологічної незалежності навіть у складних умовах війни, розвиваючи сучасне виробництво та посилюючи оборонні можливості.