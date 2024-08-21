Про це Сили оборони півдня України проінформували в Telegram.

«На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 5 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли», – зазначили у повідомленні.

На Оріхівському напрямку противник здійснив два штурми, але вони не принесли результату. Сили оборони продовжують активно утримувати свої позиції та виконувати комплекс заходів для їх захисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російська армія за добу на 21 серпня втратила 21 бойову броньовану машину та 60 артилерійських систем.

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