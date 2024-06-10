Про це він розповів в етері “Еспресо”.

“Експерти та аналітики дають свою оцінку ситуації біля Часового Яру. Хочу повідомити, що місто Часів Яр перебуває під контролем Сил оборони. Збройні сили України контролюють місто. Наразі окупаційна російська армія демонструє на відео, що вони мали просування у східній частині міста. Це мікрорайон міста Канал. Росіяни заходили в зруйновані будинки. Втім, сам Канал російські підрозділи не переходили”, — повідомив Волошин.

Речник наголосив, що противник продовжує обстрілювати Часів Яр із різних видів озброєння.

“Росіяни кілька днів активно просувалися від мікрорайону Канал і знімали про це пропагандистські відео. Сьогодні місто повністю контролюється Силами оборони. За минулу добу ворог випустив по місту понад 1000 мінометних та артилерійських снарядів, також було понад 250 обстрілів із різних видів озброєння”, — додав він.