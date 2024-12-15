Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у Telegram-каналі.

Зазначається, що напередодні о 15:30 розвідувальною групою спеціального призначення була проведена диверсія на залізниці шляхом підриву фугасу на залізничній колії ділянки Камиш Зоря – Верхній Токмак під час проходження по ній залізничного ешелону з ПММ (тепловоз 2ТЕ116, дві платформи загородження, чотири були призначені для забезпечення військ окупантів), що призвело до значного пошкодження полотна, зупинки поїзда і сходу з рейок кількох вагонів з перекиданням.

Після цього засобами вогневої поразки були завдані удари по голові та хвості поїзда з метою запобігання евакуації вцілілих цистерн з подальшим ураженням залишку, що вцілів, двома реактивними снарядами М-142 Himars.

“Як результат – знищення ешелону з ПММ, призупинення забезпечення окупантів паливом та виведення з ладу залізничної інфраструктури, що використовується окупантами”, – резюмує Коваленко й додає, що після виконання завдання група повернулася на контрольовану Силами оборони України територію.