Війська РФ вранці 24 квітня завдали удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. Військові не постраждали.

Про це повідомили в Силах оборони півдня

“Російська Федерація завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса. Ворог намагається вишукувати об’єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували”, — йдеться в повідомленні.

За даними Сил оборони півдня, цього разу атака могла обійтися Росії у майже 10 мільйонів доларів.