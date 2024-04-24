Про це повідомили в Силах оборони півдня
“Російська Федерація завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса. Ворог намагається вишукувати об’єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували”, — йдеться в повідомленні.
За даними Сил оборони півдня, цього разу атака могла обійтися Росії у майже 10 мільйонів доларів.
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