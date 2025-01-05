Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
“На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють”, — йдеться у його дописі.
Також про “хороші новини” з цього напрямку написав й керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
“Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує”, — йдеться в його дописі.
Крім того, про наступ повідомила російська служба Радіо Свободи.
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