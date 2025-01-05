Збройні сили України, ймовірно, активізували бойові дії у Курській області Росії, й атакували російські підрозділи на кількох напрямках.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють”, — йдеться у його дописі.

Також про “хороші новини” з цього напрямку написав й керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує”, — йдеться в його дописі.

Крім того, про наступ повідомила російська служба Радіо Свободи.