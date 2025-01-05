Про це повідомляє “Мілітарний”.
За його даними, було ліквідовано підполковника 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії, окремі підрозділи якої були розміщені на Курському напрямку, Валерія Терещенка. Він брав участь у війні проти України з жовтня 2022 року.
Також внаслідок ракетного удару загинув командир 656-го інженерного батальйону 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії підполковник Павло Малецький.
Загалом під час ракетного удару по пункту управління 30 грудня 2024 року загинули 8 російських військових, 22 – отримали поранення.
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