Внаслідок ракетного удару Storm Shadow по командному бункеру в місті Льгов Курської області, який Сили оборони України завдали 30 грудня 2024 року, знищені два підполковники Повітряно-десантних військ РФ.

Про це повідомляє “Мілітарний”.

За його даними, було ліквідовано підполковника 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії, окремі підрозділи якої були розміщені на Курському напрямку, Валерія Терещенка. Він брав участь у війні проти України з жовтня 2022 року.

Також внаслідок ракетного удару загинув командир 656-го інженерного батальйону 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії підполковник Павло Малецький.

Загалом під час ракетного удару по пункту управління 30 грудня 2024 року загинули 8 російських військових, 22 – отримали поранення.