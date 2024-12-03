Протягом доби українські військові стримали понад 125 атак ворога, який намагається заглибитися в українську територію. Найактивніші бойові дії зафіксовані на Курахівському напрямку, де відбулося 30 зіткнень, і на Покровському, де зафіксовано 28 атак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Курахівському напрямку російські війська намагаються прорватися в районах Сонцівки, Зорі, Курахового, Ганнівки та інших населених пунктів. Сили оборони України відбили більшість атак, але тринадцять боїв тривають.

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 24 з 28 атак. Найзапекліші бої тривають у районах Миролюбівки, Лисівки та Чумацького. Ворог активно використовує авіацію, завдаючи ударів по населених пунктах Мирноград і Дачне.

На інших напрямках також спостерігається значна активність противника:

Харківський напрямок : п’ять атак ворога поблизу Вовчанська та Козачої Лопані були успішно відбиті.

: п’ять атак ворога поблизу Вовчанська та Козачої Лопані були успішно відбиті. Куп’янський напрямок : єдина спроба наступу біля Колісниківки завершилася для ворога невдало.

: єдина спроба наступу біля Колісниківки завершилася для ворога невдало. Лиманський напрямок : зафіксовано вісім атак у районах Першотравневого, Греківки та Ямполівки, з яких чотири були успішно відбиті.

: зафіксовано вісім атак у районах Першотравневого, Греківки та Ямполівки, з яких чотири були успішно відбиті. Торецький напрямок : дві атаки, одна з яких вже зупинена.

: дві атаки, одна з яких вже зупинена. Времівський напрямок : ворог здійснив 14 атак у районах Костянтинопольського та Роздольного.

: ворог здійснив 14 атак у районах Костянтинопольського та Роздольного. Оріхівський напрямок : ворог вів наступ у районах Роботиного та Новоандріївки, наразі триває один бій.

: ворог вів наступ у районах Роботиного та Новоандріївки, наразі триває один бій. Придніпровський напрямок: всі п’ять спроб атак завершилися провалом.

Українські військові наголошують, що ворог продовжує активно застосовувати артилерію, зокрема на Сумщині та Чернігівщині, де постраждали населені пункти Порозок, Леонівка, Стара Гута та інші.

Попри інтенсивний характер бойових дій, Сили оборони України контролюють ситуацію та надійно стримують натиск ворога, демонструючи високий рівень організації та боєздатності.