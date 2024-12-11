У ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України завдали удару по нафтобазі в Брянській області Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Об’єктом атаки став наливний пункт нафтопроводу “Дружба” — НП “Брянськ”. Ця інфраструктура використовується для прийому, зберігання, розподілу та транспортування дизельного пального, що активно постачається для потреб російських окупаційних сил.

За попередніми даними, внаслідок атаки відбулося влучання по нафтобазі, що спричинило масштабну пожежу. Інформація про остаточні результати бойової роботи уточнюється.