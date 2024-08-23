Про це повідомив у Телеграмі голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Завдяки успішній операції Сил оборони України роботу Керченської поромної переправи зупинено. При цьому російські окупанти стверджують, що, мовляв, поромну переправу зупинено тимчасово, так би мовити на “період ліквідації наслідків у порту “Кавказ”, намагатимуться постачати в окупований Крим пально-мастильні матеріалами по суші, через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон”, — написав він.

Також Чубаров додав, що не сумнівається в тому, що колони автоцистерн також гідно зустрінуть Сили оборони України.

Нагадуємо, 22 серпня Росія повідомила про атаку на пором “Конро Трейдер”, який перебував у порту “Кавказ” у Краснодарському краї на косі Чушка, на борту якого знаходилися 30 паливних цистерн.