Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Сили оборони України протистоять потужним наступальним діям російських військ, які за минулу добу здійснили 87 атак на різних напрямках.
Найбільша активність зафіксована на таких напрямках:
- Сумський: обстріли громад Новенького та Павлівки, авіаудари по Басівці.
- Харківський: три штурми поблизу Вовчанська, авіаудари по Козачій Лопані.
- Куп’янський: сім атак у районах Кругляківки та Лозового, два бої тривають.
- Лиманський: дві атаки біля Новолюбівки та Білогорівки, один бій ще триває.
- Торецький: спроби прориву поблизу Торецька, авіаудари по Костянтинівці.
- Покровський: 17 атак поблизу Миролюбівки, Променю, Лисівки та інших населених пунктів. Відбито 10 атак, сім боїв тривають.
- Курахівський: 23 атаки в районах Берестки, Сонцівки, Катеринівки та інших. Шість атак відбито.
- Времівський: 12 атак неподалік Трудового, Макарівки, Новодарівки. Семеро боїв ще тривають.
- Придніпровський: шість безуспішних атак ворога.
Окрім цього, у Курській області зафіксовано 15 авіаударів російської авіації по власній території. Українські військові відбили 10 атак і продовжують тримати оборону.