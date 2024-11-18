Українські військові стримують інтенсивний натиск окупантів, які завдають ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України протистоять потужним наступальним діям російських військ, які за минулу добу здійснили 87 атак на різних напрямках.

Найбільша активність зафіксована на таких напрямках:

Сумський : обстріли громад Новенького та Павлівки, авіаудари по Басівці.

: обстріли громад Новенького та Павлівки, авіаудари по Басівці. Харківський : три штурми поблизу Вовчанська, авіаудари по Козачій Лопані.

: три штурми поблизу Вовчанська, авіаудари по Козачій Лопані. Куп’янський : сім атак у районах Кругляківки та Лозового, два бої тривають.

: сім атак у районах Кругляківки та Лозового, два бої тривають. Лиманський : дві атаки біля Новолюбівки та Білогорівки, один бій ще триває.

: дві атаки біля Новолюбівки та Білогорівки, один бій ще триває. Торецький : спроби прориву поблизу Торецька, авіаудари по Костянтинівці.

: спроби прориву поблизу Торецька, авіаудари по Костянтинівці. Покровський : 17 атак поблизу Миролюбівки, Променю, Лисівки та інших населених пунктів. Відбито 10 атак, сім боїв тривають.

: 17 атак поблизу Миролюбівки, Променю, Лисівки та інших населених пунктів. Відбито 10 атак, сім боїв тривають. Курахівський : 23 атаки в районах Берестки, Сонцівки, Катеринівки та інших. Шість атак відбито.

: 23 атаки в районах Берестки, Сонцівки, Катеринівки та інших. Шість атак відбито. Времівський : 12 атак неподалік Трудового, Макарівки, Новодарівки. Семеро боїв ще тривають.

: 12 атак неподалік Трудового, Макарівки, Новодарівки. Семеро боїв ще тривають. Придніпровський: шість безуспішних атак ворога.

Окрім цього, у Курській області зафіксовано 15 авіаударів російської авіації по власній території. Українські військові відбили 10 атак і продовжують тримати оборону.