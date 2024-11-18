Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України протистоять потужним наступальним діям російських військ, які за минулу добу здійснили 87 атак на різних напрямках.

Найбільша активність зафіксована на таких напрямках:

  • Сумський: обстріли громад Новенького та Павлівки, авіаудари по Басівці.
  • Харківський: три штурми поблизу Вовчанська, авіаудари по Козачій Лопані.
  • Куп’янський: сім атак у районах Кругляківки та Лозового, два бої тривають.
  • Лиманський: дві атаки біля Новолюбівки та Білогорівки, один бій ще триває.
  • Торецький: спроби прориву поблизу Торецька, авіаудари по Костянтинівці.
  • Покровський: 17 атак поблизу Миролюбівки, Променю, Лисівки та інших населених пунктів. Відбито 10 атак, сім боїв тривають.
  • Курахівський: 23 атаки в районах Берестки, Сонцівки, Катеринівки та інших. Шість атак відбито.
  • Времівський: 12 атак неподалік Трудового, Макарівки, Новодарівки. Семеро боїв ще тривають.
  • Придніпровський: шість безуспішних атак ворога.

Окрім цього, у Курській області зафіксовано 15 авіаударів російської авіації по власній території. Українські військові відбили 10 атак і продовжують тримати оборону.