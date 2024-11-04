Про це свідчать дані аналітиків проєкту DeepState.
Водночас у повідомленні зазначається, що російські війська змогли просунутися поблизу населених пунктів Максимівка, Ясна Поляна, Богоявленка та у Кремінній Балці.
Варто зауважити, що відстань від Дружби до Торецька становить близько 6 км. Селище Дружба, за даними перепису 2001 року, мала населення у 1860 осіб.
- Росіяни окупували Курахівку та Шахтарське: оновлена карта DeepState
- Російські війська захопили Левадне на Донеччині, — DeepState
- Росіяни окупували Селидове, – DeepState