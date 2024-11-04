Сили оборони України повернули контроль над позиціями в селищі Дружба Донецької області.

Про це свідчать дані аналітиків проєкту DeepState.

Водночас у повідомленні зазначається, що російські війська змогли просунутися поблизу населених пунктів Максимівка, Ясна Поляна, Богоявленка та у Кремінній Балці.

Варто зауважити, що відстань від Дружби до Торецька становить близько 6 км. Селище Дружба, за даними перепису 2001 року, мала населення у 1860 осіб.