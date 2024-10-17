Про це 17 жовтня в етері “Суспільне. Студія” повідомив начальник відділення планування 13 бригади оперативного призначення “Хартія” Антон Баєв.
“Не можу назвати точну кількість росіян, яких ми взяли в полон за час операції. В цілому, понад 20 або й 30 точно їх було”, — зазначив він.
Баєв додав, що в результаті допитів вдалося виявити, що серед полонених є як мобілізовані з мінімальною підготовкою, так і досвідчені військові, призначені для вирішення оперативних завдань.
“Ми ловили й тих “вагнерівців”, які ще були під Бахмутом”, — пояснив військовий.
Операція є результатом спільних дій з підрозділами Головного управління розвідки України, які займалися зачисткою російських позицій.
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