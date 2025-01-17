Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, було завдано ударів по позиціях зенітного ракетного дивізіону 568-го зенітного ракетного полку армії РФ. У результаті успішного ураження цілі зафіксовано вихід з ладу радіолокаційної станції 92Н6, що є складовою зенітного ракетного комплексу С-400.
Крім того, українські ракетники ефективно уразили позиції радіолокаційної роти, що входить до складу радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку російських окупаційних сил. Підтверджено суттєві пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.
“Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони російської федерації триває. Далі буде… Слава Україні!” — резюмували в Генштабі.
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