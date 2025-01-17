Учора, 16 січня, підрозділи ракетних військ Збройних Сил України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали точних ударів по військових об'єктах російських окупантів на території Бєлгородської області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, було завдано ударів по позиціях зенітного ракетного дивізіону 568-го зенітного ракетного полку армії РФ. У результаті успішного ураження цілі зафіксовано вихід з ладу радіолокаційної станції 92Н6, що є складовою зенітного ракетного комплексу С-400.

Крім того, українські ракетники ефективно уразили позиції радіолокаційної роти, що входить до складу радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку російських окупаційних сил. Підтверджено суттєві пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.