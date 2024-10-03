Сили оборони України уразили балістичними ракетами ATACMS російську радіолокаційну станцію «Небо-М». Це дозволить українським захисникам ефективно використовувати крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

“Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACMS по російській радіолокаційній станції «Небо-М». Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що знищення РЛС «Небо-М» створить сприятливий «повітряний коридор» для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

Наголошується, що РЛС «Небо-М» є дуже складним об’єктом для ураження, який працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, у РФ залишилося 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів.