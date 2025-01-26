Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
“Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ.
Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію.
Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 “Шахедів” вже не буде застосовано проти нашої країни”, — йдеться в дописі.
У Генштабі запевнили, що бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме.
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