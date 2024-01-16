Оперативна інформація станом на 06.00 16 січня 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася шістсот дев’яносто друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 68 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Берестове Харківської області; Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Богданівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Новодаріївка Запорізької області; Зміївка, Новоберислав, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 – в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак – біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, 8 артилерійських засобів, 1 засіб ППО та 2 радіолокаційні станції противника.